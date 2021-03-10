Анна Блинкова и Анна Калинская проиграли на старте турнира в Гвадалахаре

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская не смогли пробиться во второй круг турнира в Гвадалахаре (Мексика). На старте соревнований Блинкова, посеянная под третьим номером, проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в двух сетах со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Анна дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Зиданшек поспорит с победительницей поединка Кэти Макнелли (США) — Кэти Волынец (США, WC).

Анна Калинская уступила канадке Лейле Фернандес (7) в трех сетах со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Турнир завершится 13 марта.