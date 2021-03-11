Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире ATP-250 в Дохе (Катар) под третьим номером, без борьбы вышел в полуфинал. Его соперник по четвертьфинальному матчу — представитель Венгрии Мартон Фучович — снялся с соревнований.
Таким образом, Рублёв дошёл до полуфинала, не сыграв ни одного матча. Россиянин пропускал первый круг из-за высокого номера посева, а перед матчем второго раунда снялся его соперник француз Ришар Гаске.
За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублёв поспорит либо с лидером посева австрийцем Домиником Тимом, либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).
Турнир в Дохе завершится 13 февраля. Рублёв является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
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