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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире ATP-250 в Дохе (Катар) под третьим номером, без борьбы вышел в полуфинал. Его соперник по четвертьфинальному матчу — представитель Венгрии Мартон Фучович — снялся с соревнований.

Таким образом, Рублёв дошёл до полуфинала, не сыграв ни одного матча. Россиянин пропускал первый круг из-за высокого номера посева, а перед матчем второго раунда снялся его соперник француз Ришар Гаске.

За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублёв поспорит либо с лидером посева австрийцем Домиником Тимом, либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).

Турнир в Дохе завершится 13 февраля. Рублёв является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Доха (м). 1/4 финала
11 марта 2021, четверг. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мартон Фучович
46
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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