Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире ATP-250 в Дохе (Катар) под третьим номером, без борьбы вышел в полуфинал. Его соперник по четвертьфинальному матчу — представитель Венгрии Мартон Фучович — снялся с соревнований.

Таким образом, Рублёв дошёл до полуфинала, не сыграв ни одного матча. Россиянин пропускал первый круг из-за высокого номера посева, а перед матчем второго раунда снялся его соперник француз Ришар Гаске.

За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублёв поспорит либо с лидером посева австрийцем Домиником Тимом, либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).

Турнир в Дохе завершится 13 февраля. Рублёв является действующим чемпионом этих соревнований. В прошлогоднем финале он победил француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6 (7:3).