Россиянки узнали соперниц на турнире WTA в Санкт-Петербурге
Состоялась жеребьёвка турнира WTA, который стартует в Санкт-Петербурге завтра, 15 марта.
Российские теннисистки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, а также представительница Франции Фиона Ферро начнут борьбы со второго круга.
Россиянка Маргарита Гаспарян, получившая уайлд-кард от организаторов, в первом круге сыграет с Кристиной Младенович (Франция). А представительницы России Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Дарья Мишина и Вера Звонарёва сыграют с квалифаерами. Мишина в случае победы встретится с Кудерметовой, а Звонарёва – с Ферро.
Турнир Санкт-Петербурге пройдёт с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
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