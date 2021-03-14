Циципас, Зверев, Шварцман и Раонич возглавили сетку Акапулько

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который начнётся в Акапулько (Мексика) завтра, 15 марта.

Греческий теннисист Стефанос Циципас стартует матчем с представителем Франции Бенуа Пэром. Александр Зверев из Германии встретится с 17-летним Карлосом Алкарасом Гарфией, получившим уайлд-кард. 15-я ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич сыграет с американцем Томми Полом. Канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в первом круге будет противостоять Теннис Сандгрен (США).



Аргентинец Диего Шварцман и представитель Великобритании Кэмерон Норри сыграют с квалифаерами.

Турнир в Акапулько пройдёт с 15 по 20 марта, его призовой фонд — $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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