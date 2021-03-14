Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас, Зверев, Шварцман и Раонич возглавили сетку Акапулько

Циципас, Зверев, Шварцман и Раонич возглавили сетку Акапулько
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который начнётся в Акапулько (Мексика) завтра, 15 марта.

Греческий теннисист Стефанос Циципас стартует матчем с представителем Франции Бенуа Пэром. Александр Зверев из Германии встретится с 17-летним Карлосом Алкарасом Гарфией, получившим уайлд-кард. 15-я ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич сыграет с американцем Томми Полом. Канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в первом круге будет противостоять Теннис Сандгрен (США).

Аргентинец Диего Шварцман и представитель Великобритании Кэмерон Норри сыграют с квалифаерами.

Турнир в Акапулько пройдёт с 15 по 20 марта, его призовой фонд — $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Видеообзор победы Даниила Медведева в финале турнира в Марселе
Акапулько-2021. Мужчины. Сетка
15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
Сразу 6 игроков в топ-20 мужского рейтинга представляет нашу страну или имеют российские корни. Чего ожидать от сезона-2021?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021