Зверев: Федерер не играл год, а в рейтинге выше меня. Нынешняя система – катастрофа
Седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев выступил с критикой в сторону руководства ATP в связи с заморозкой рейтинга из-за приостановки теннисного сезона в период пандемии коронавируса.
«Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа», — приводит слова Зверева репортёр FOX Мария Фернанда Мора в своем «твиттере».
Зверев стал вторым сеяным турнира категории ATP-500, который пройдёт в Акапулько (Мексика) с 15 по 20 марта. В первом матче соревнований немец сыграет с 17-летним испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией, получившим уайлд-кард от организаторов.
«Федерер изменил рейтинг под себя». Почему в адрес легенды тенниса снова звучат обвинения?
Знаменитого швейцарца в очередной раз раскритиковали за то, что он использовал своё влияние в личных целях.
Рекомендуем вам
- 15 марта 2021
-
15:01
-
14:33
-
13:01
-
12:53
-
11:42
-
10:42
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
08:48
-
08:43
-
08:35
-
08:27
- 14 марта 2021
-
22:57
-
21:49
-
20:33
-
19:49
-
19:15
-
18:59
-
18:27
-
18:22
-
17:16
-
11:19
-
09:15
-
07:29
- 13 марта 2021
-
22:02
-
21:49
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
18:57
-
17:11
-
16:28
-
15:26
-
14:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам