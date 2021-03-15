Зверев: Федерер не играл год, а в рейтинге выше меня. Нынешняя система – катастрофа

Седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев выступил с критикой в сторону руководства ATP в связи с заморозкой рейтинга из-за приостановки теннисного сезона в период пандемии коронавируса.

«Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа», — приводит слова Зверева репортёр FOX Мария Фернанда Мора в своем «твиттере».

Зверев стал вторым сеяным турнира категории ATP-500, который пройдёт в Акапулько (Мексика) с 15 по 20 марта. В первом матче соревнований немец сыграет с 17-летним испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией, получившим уайлд-кард от организаторов.