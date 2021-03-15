Звонарёва: с удовольствием бы сыграла в паре с Весниной

Российская теннисистка Вера Звонарёва выразила готовность снова сыграть в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной, которая возвращается в большой спорт после рождения ребёнка.

«Я бы с удовольствием сыграла с Леной, потому что прошло уже много лет с того момента, когда мы с ней в последний раз выступали в паре. У нас были замечательные результаты, мы были и в финале Уимблдона и, по-моему, в четвертьфинале US Open. У Лены отличные результаты в паре, она здорово отыграла свою парную карьеру, и мне очень хочется с ней вновь сыграть в паре. У нас было взаимопонимание, которое, я надеюсь, осталось и поможет нам наладить хорошую парную игру», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.