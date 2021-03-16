Хачанов в трёх сетах одолел Попырина и вышел в третий круг турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга восьмой сеяный Хачанов нанёс поражение австралийцу Алексею Попырину, который получил уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Попырина 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 3.

В третьем круге соревнований Карен встретится с представителем Франции Жереми Шарди, который ранее обыграл австралийца Алекса де Минора.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.