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Хачанов в трёх сетах одолел Попырина и вышел в третий круг турнира в Дубае

Хачанов в трёх сетах одолел Попырина и вышел в третий круг турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга восьмой сеяный Хачанов нанёс поражение австралийцу Алексею Попырину, который получил уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Попырина 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 3.

В третьем круге соревнований Карен встретится с представителем Франции Жереми Шарди, который ранее обыграл австралийца Алекса де Минора.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.

Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 13:40 МСК
Алексей Попырин
86
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		3 7 7
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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