Блинкова уступила Голубич в 1-м круге турнира в Монтеррее
22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, уступила в двух сетах (4:6, 4:6) 28-летней представительнице Швейцарии Виктории Голубич (102-е место рейтинга) в первом круге турнира в мексиканском Монтеррее. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.
Блинкова один раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 (33%). В то время, как у её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9 (67%).
Во 2-м круге Виктория Голубич встретится с американкой Лорен Дэвис (79-е место рейтинга WTA). Напомним, что турнир в Монтеррее проходит с 15 по 21 марта. Призовой фонд составляет $ 235 тыс.
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