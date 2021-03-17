Джумхура оштрафовали на $ 6,5 тыс. и лишили призовых из-за дисквалификации в Акапулько

Руководство ATP обязало боснийского теннисиста Дамира Джумхура выплатить штраф в размере $ 6,5 тыс. за нарушение спортивного кодекса в матче квалификации турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), где он играл с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Также босниец лишился призовых, заработанных в Мексике: за пройденный первый круг квалификации он должен был получить более $ 5 тыс.
«После штрафов, наложенных на месте, будет начато дополнительное дисциплинарное расследование в соответствии с положением о серьёзном нарушении игроком правил ATP», — добавили в пресс-службе ATP.
В первом сете при счёте 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, по его мнению, из-за ошибки линейного судьи. Босниец начал спорить и получил предупреждение. На этом Дамир не остановился: он выбил мяч с корта, за что получил ещё одно предупреждение и штраф в одно очко. После этого Джумхур просто покинул корт.
Дамир Джумхур — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.
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