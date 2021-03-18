Гаспарян сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Санкт-Петербурге, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Маргарита ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой, посеянной под первым номером.

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