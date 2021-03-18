Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гаспарян сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Гаспарян сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Санкт-Петербурге, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Маргарита ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой, посеянной под первым номером.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!

Санкт-Петербург. 2-й круг
18 марта 2021, четверг. 13:10 МСК
Катержина Синякова
69
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Маргарита Гаспарян
126
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021