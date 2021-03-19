Арина Соболенко: фотограф меня, конечно, подвёл. Ну ничего, научим!

Первая ракетка мира в парном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
«Night out. Фотограф меня, конечно, подвёл. Ну ничего, научим!» — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
На минувшей неделе Соболенко уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-100 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
- 19 марта 2021
-
12:53
-
12:23
-
12:04
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:40
-
08:06
-
06:19
-
01:25
-
00:31
-
00:16
- 18 марта 2021
-
23:56
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54