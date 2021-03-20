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Сафина: у русских это в крови, мы эмоциональные люди и воспринимаем вещи слишком лично

Сафина: у русских это в крови, мы эмоциональные люди и воспринимаем вещи слишком лично
Теннис 0
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Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина рассказала о том, какая особенность русского менталитета мешает в профессиональном теннисе.

«В теннисе я всегда очень волновалась и хотела, чтобы всё было идеально. Я была перфекционисткой, это может быть очень утомительным менталитетом, до такой степени, что ты выгораешь. Это то, что случилось со мной. Поэтому я учусь быть более гибкой, лёгкой в общении и не привязываться к одной конкретной вещи. Если это сработает — отлично. Если нет, я стараюсь меньше винить себя.

Думаю, у русских это в крови. Мы эмоциональные люди и склонны воспринимать вещи слишком лично», — сказала Сафина Tennis.com.

Отвечая на вопрос о том, вырос ли эмоционально российский теннисист Андрей Рублёв, Динара отметила: «Думаю, да, хотя я слышала, что он действительно может быть занозой в заднице, он бывает очень эмоционален».

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