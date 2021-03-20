Касаткина вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Кузнецову

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче восьмая сеяная Касаткина одержала волевую победу над соотечественницей, четвёртой ракеткой соревнований Светланой Кузнецовой, со счётом 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Кузнецова не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.
За титул турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Касаткина сыграет с ещё одной россиянкой, Маргаритой Гаспарян, получившей уайлд-кард от организаторов. Касаткина в 2021 году выиграла один из турниров в Мельбурне, Гаспарян последний раз побеждала на турнире WTA в 2018 году.
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