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Аслан Карацев завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде.

Карацев стал победителем турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Аслан, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Карацев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Харрис подал 8 эйсов, один раз ошибся на подаче и упустил два шанса взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Аслан Карацев — Ллойд Джордж Харрис в Дубае.

Напомним, что в полуфинале Карацев нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву, который до встречи с Асланом выиграл 23 матча турниров категории АТР-500 подряд.