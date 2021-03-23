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Зверев: позор, для ATP мнение игроков не в приоритете, они больше думают об организаторах

Зверев: позор, для ATP мнение игроков не в приоритете, они больше думают об организаторах
Теннис / ATP 0
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Седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вновь подверг критике руководство ATP перед турниром в Майами (США), поставив под сомнение его заботу об игроках.

«Они думают только о том, чтобы финансовая сторона вопроса была в порядке. Мнение игроков не является для них приоритетным. Это позор, ведь ATP должна быть ближе к игрокам, но сейчас они больше думают об организаторах турниров. Например, предложение проводить по несколько турниров в одном месте их не заинтересовало.

В Майами мы в «пузыре», хотя в городе ограничения не такие суровые. ATP должна это учитывать, но не учитывает. В итоге психологически сложно нам. Например, на турнирах в закрытых помещениях, таких как Роттердам, мы ежедневно видим только гостиницу и стадион, никакого контакта с внешним миром», — приводит слова Зверева Tennis Head.

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Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.
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