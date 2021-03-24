Осака: я злая сестра, а Мари – добрая. У неё многое получается, а я только играю в теннис

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака до сих пор считает победу над своей старшей сестрой Мари – лучшим перформансом в карьере.
На пресс-конференции перед её стартом на турнире в Майами (США) японке напомнили о том, как она в 2014 году, на своей первой пресс-конференции в туре, сказала, что победа над старшей сестрой Мари – лучший матч в её карьере.
«А я снова скажу, что это моя лучшая победа. Просто потому, что это всегда особенный момент, когда ты побеждаешь того, кому проигрывал примерно всё детство.
Благодаря сестре я пришла в теннис. Конечно, завершение её карьеры – грустный момент для всей нашей семьи. Однако мы чувствовали его приближение. У неё правда многое хорошо получается помимо тенниса. А я умею только одно – играть в теннис. Поэтому я и вкладываю в него столько сил.
Как по мне, она слишком хорошая для тенниса. Я злая сестра, а она – добрая. Всегда были ситуации, в которых она вела себя слишком мягко: соперница жульничала, а она не жульничала в ответ – всякое такое», — приводит слова японки пресс-служба Женской теннисной ассоциации.
В начале марта 2021 года 24-летняя Мари Осака официально завершила профессиональную карьеру.
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