Медведев: вместо «Большой тройки» будут Тим, Зверев, Циципас и я

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался по поводу скорого завершения эпохи «Большой тройки». Даниил считает, что в туре уже есть игроки, способные заменить их.

«Большой интерес к теннису был ещё до того, как пришли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Я верю, что после их ухода тур останется привлекательным и прежде всего конкурентноспособным, потому что сейчас постоянно появляются новые игроки, способные на великие дела.

Честно говоря, я верю, что Джокович останется в элите мирового тенниса ещё на пять лет, надеюсь, Федерер и Надаль уйдут.

По моим ощущениям вместо них будут Тим, Зверев, Циципас и я», — приводит слова Медведева L’Equipe.

Медведев выступит на турнире категории «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 4 апреля. От участия в нём отказались все представители «Большой тройки». Россиянин посеян под первым номером.

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