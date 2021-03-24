Медведев: вместо «Большой тройки» будут Тим, Зверев, Циципас и я

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался по поводу скорого завершения эпохи «Большой тройки». Даниил считает, что в туре уже есть игроки, способные заменить их.
«Большой интерес к теннису был ещё до того, как пришли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Я верю, что после их ухода тур останется привлекательным и прежде всего конкурентноспособным, потому что сейчас постоянно появляются новые игроки, способные на великие дела.
Честно говоря, я верю, что Джокович останется в элите мирового тенниса ещё на пять лет, надеюсь, Федерер и Надаль уйдут.
По моим ощущениям вместо них будут Тим, Зверев, Циципас и я», — приводит слова Медведева L’Equipe.
Медведев выступит на турнире категории «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 4 апреля. От участия в нём отказались все представители «Большой тройки». Россиянин посеян под первым номером.
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