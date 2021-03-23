На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами

Десятки звёзд тенниса отказались участвовать в этом году на «Мастерсе» в Майами. Но Медведев, Рублёв, Хачанов, Карацев и другие россияне поборются за главный приз и 1000 очков, которые по-прежнему на кону. По итогам турнира вероятны значительные изменения в рейтингах. У Рублёва есть шанс обойти Федерера, а у наших девушек может смениться лидер.

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Как известно, в 2020 году «Мастерс» в Майами стал одним из первых турниров, который был отменён из-за коронавируса. Организаторы понесли тогда большие убытки и сейчас горели желанием провести розыгрыш-2021 в срок. Но как они не старались, привычным это соревнование не назовёшь по очень многим причинам. Самое главное, что во Флориду не приехали десятки звёзд тенниса. Отказались от участия по разным причинам первая ракетка мира Новак Джокович, действующий чемпион Роджер Федерер, многократные чемпионы «шлемов» Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Энди Маррей, Серена Уильямс. В общей сложности в мужской сетке не будет около 30 человек из топ-100, а у женщин – 10.

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В Майами сейчас начался курортный сезон, огромные толпы людей ходят по пляжу, но при этом трибуны будут заполняться только на 20% от привычной посещаемости. А тем зрителям, которые решат прийти посмотреть теннис, необходимо будет заплатить за билет больше, чем в 2019 году. Финансовые потери из-за отмены прошлогоднего турнира, дополнительные расходы, связанные с коронавирусом, усечённые доходы от билетной программы не могли не отразиться и на общем призовом фонде, который стал в итоге на $ 10 млн меньше. Если в 2019-м он составлял $ 16,7 млн, то сейчас сократился до $ 6,68 млн. То есть урезание произошло в 2,5 раза.

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Как и на многих других соревнованиях в посткоронавирусную эпоху на «Мастерсе» в Майами призовой фонд существенно перераспределился. Потеряли все, но в процентном соотношении урезание растёт от круга к кругу. Больше всего отняли у потенциальных чемпионов. Миллион долларов недосчитается в своём кармане будущие победители в одиночных разрядах по сравнению с тем, что получили Федерер и Барти в 2019 году. Невероятно, но сумма в чеке для чемпиона-2021 будет даже меньше, чем у проигравших в полуфинале-2019.

Расклад призовых турнира в Майами по кругам за 2021 и 2019 годы

Понятно, что многие игроки не поехали в Майами в этом году, прежде всего, из-за сокращения призового фонда. Канадец Денис Шаповалов считает, что игроки и дальше будут отказываться от участия в турнирах, если сокращение продолжится: «Я действительно полагаю, что многие игроки откажутся от участия в турнирах из-за низких призовых. Надеюсь, ATP или кто-то ещё сможет что-то сделать, чтобы увеличить призовой фонд, и он наконец стал таким же, каким и был прежде. Да, у нас есть обязательства перед спонсорами, контракты. Это обязывает нас продолжать играть. Думаю, это определённо одна из причин, по которой многие теннисисты всё ещё выходят на корты. В противном случае, уверен, многие бы перестали играть». На эту же тему в «твиттере» развернулось целое обсуждение с участием американца Райлли Опелки и немца Дастина Брауна. По словам Опелки, 60% игроков, которые отправились из Европы в Майами, в финансовом плане останутся в минусе. Браун это подтвердил, указав, что организаторы оплачивают пребывание на турнире только для игрока. Всё остальное – авиабилеты, гостиница, еда для команды и другие сервисы осуществляются за свой счёт.

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Бросается в глаза, что отказников у мужчин в три раза больше, чем у женщин – 30 и 10. Объяснить это несложно. Раньше игроки прилетали в США сразу на два двухнедельных «Мастерса» — Индиан-Уэллс и Майами. В этом году Индиан-Уэллс не проводится, поэтому для кого-то из представителей ATP-тура участие в Майами – это тяжёлый перелёт в Америку с возможностью сыграть лишь один матч. Но у женщин ситуация иная. После Майами в Чарльстоне пройдёт ещё два турнира категории WTA-500 и WTA-250. Так что у девушек есть возможность провести за океаном почти месяц, прежде чем они вернутся в Европу.

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Но российских теннисистов не отпугнуло урезание призовых в Майами. Только две наши спортсменки отказались от участия – Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Интересно, что российские девушки сейчас плотно стоят в рейтинге друг за другом, и при определённом раскладе может поменяться первая ракетка России. Сейчас это Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место. Но шансы обойти её есть у Светланы Кузнецовой (35) и Вероники Кудерметовой (37). По итогам Майами не исключено, что Наоми Осака займёт первую строчку мирового рейтинга. Для этого ей необходимо завоевать титул. А вот австралийке Эшли Барти, чтобы защитить свою позицию и не думать о продвижении по сетке Осаки, надо выйти в финал.

Триумфатор турнира ATP-500 в Дубае Аслан Карацев перед «Мастерсом» в Майами сумел пробиться в топ-30 и сейчас занимает 27-е место. Каждая победа в Майами будет улучшать его рейтинговое положение, и в случае успеха он может подобраться к первой десятке. Карен Хачанов сейчас 22-я ракетка мира. В прошлом году он проиграл в стартовом матче, поэтому все набранные очки в розыгрыше-2021 пойдут ему в плюс, и при удачном выступлении он может вернуться в двадцатку. 8-я ракетка мира Андрей Рублёв ещё ни разу не выигрывал турнир серии «Мастерс», и если сейчас ему это удастся сделать, то он сможет обойти в рейтинге предыдущего чемпиона Роджера Федерера. Кстати, немец Александр Зверев, сейчас идущий 7-м, по итогам турнира в любом случае обойдёт швейцарца, поскольку у того сгорит 500 очков (50% от результата 2019 года). Отличные шансы приблизиться к лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу имеет в Майами Даниил Медведев, посеянный под 1-м номером. Сейчас их разделяет 2068 очков, и возможная победа россиянина на турнире сократит это отставание почти вдвое.

«Мастерс» в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на кортах «Хард Рок Стэдиум».