Вашек Поспишил: я проявил неуважение к теннису и искренне сожалею об этом

Канадский теннисист Вашек Поспишил принёс извинения за своё поведение в адрес президента ATP Андреа Гауденци.



«Я хочу искренне извиниться за своё поведение на корте в Майами сегодня утром. Я проявил неуважение к игре, которую люблю, и искренне сожалею об этом. В качестве объяснения скажу, что я чувствовал себя очень нервным и расстроенным во время встречи между игроками и руководителями ATP прошлым вечером, и я недооценил ущерб, который эти эмоции принесли мне, пока я не вышел на корт сегодня. Ещё раз прошу прощения за своё поведение на корте и язык, который я использовал», — написал Поспишил в своём «твиттере».

Поспишил был ключевой фигурой наряду с первым номером мира Новаком Джоковичем в создании в прошлом году Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), органа, который, как они надеялись, даст игрокам больший голос в спорте. Мнения на эту идею разделились. Такие звёзды, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, заявили, что не считают, что сейчас подходящее время для такого шага.

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