Шамиль Тарпищев – о Кубке Кремля в 2021 году: есть ощущение, что турнир состоится

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году состоится. В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

«На сегодняшний день ситуация с проведением турнира в 2021 году неплохая. Все предпосылки для этого есть, и есть внутреннее ощущение, что турнир состоится. 17 октября должен стартовать женский турнир, а после его завершения, на следующей неделе – мужской», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Начиная с 1990 года турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. Кубок Кремля–2019 прошёл в «Крылатском».

Действующими победителями Кубка Кремля являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич.