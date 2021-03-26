Шамиль Тарпищев – о Кубке Кремля в 2021 году: есть ощущение, что турнир состоится

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году состоится. В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
«На сегодняшний день ситуация с проведением турнира в 2021 году неплохая. Все предпосылки для этого есть, и есть внутреннее ощущение, что турнир состоится. 17 октября должен стартовать женский турнир, а после его завершения, на следующей неделе – мужской», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Начиная с 1990 года турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. Кубок Кремля–2019 прошёл в «Крылатском».
Действующими победителями Кубка Кремля являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич.
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