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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Севастову

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Севастову
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Свитолина сделала 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Свитолина сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

Совместный для женщин и мужчин турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1/4 финала
31 марта 2021, среда. 02:10 МСК
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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