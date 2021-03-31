Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Севастову

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Свитолина сделала 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Свитолина сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

Совместный для женщин и мужчин турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.