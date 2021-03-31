Даниил Медведев рассказал, как в детстве бросался снежками в машину Веры Звонарёвой
Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции в Майами ответил на вопрос о том, знаком ли он с Верой Звонарёвой.
«Вообще-то первый тренер Звонарёвой, Екатерина Крючкова, была и моим первым тренером в России. Помню, когда мне было около 8 лет, Звонарёва была, пожалуй, второй ракеткой мира или что-то около того. Она пришла в маленький клуб, в котором мы тренировались. На улице шёл снег, и мы начали бросаться снежками в её машину (улыбается). Она была вместе с тренером. Вот эту историю я помню», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха в своём «твиттере».
Вчера, 30 марта, Даниил, посеянный на турнире в Майами под первым номером, вышел в четвертьфинал, где сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Даниил Медведев упомянул Федерера, говоря о предстоящем матче с Баутиста-Агутом
Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил – в 1/4 финала Майами
Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.
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