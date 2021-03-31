Даниил Медведев рассказал, как в детстве бросался снежками в машину Веры Звонарёвой

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции в Майами ответил на вопрос о том, знаком ли он с Верой Звонарёвой.

«Вообще-то первый тренер Звонарёвой, Екатерина Крючкова, была и моим первым тренером в России. Помню, когда мне было около 8 лет, Звонарёва была, пожалуй, второй ракеткой мира или что-то около того. Она пришла в маленький клуб, в котором мы тренировались. На улице шёл снег, и мы начали бросаться снежками в её машину (улыбается). Она была вместе с тренером. Вот эту историю я помню», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха в своём «твиттере».

Вчера, 30 марта, Даниил, посеянный на турнире в Майами под первым номером, вышел в четвертьфинал, где сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Даниил Медведев упомянул Федерера, говоря о предстоящем матче с Баутиста-Агутом