Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Майами. В полуфинале турнира россиянин проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

В финале турнира в Майами Хуркач встретится с итальянцем Янником Синнером, который в своём полуфинальном матче обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.