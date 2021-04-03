Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Майами

Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Майами. В полуфинале турнира россиянин проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

В финале турнира в Майами Хуркач встретится с итальянцем Янником Синнером, который в своём полуфинальном матче обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (м). 1/2 финала
03 апреля 2021, суббота. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Финал без Рублёва. На «Мастерсе» в Майами россиянин остановился в шаге от решающего матча
В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021