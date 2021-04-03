Отец Джоковича: международные СМИ не самого лучшего мнения о нас

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира, серба Новака Джоковича сообщил, что, по его мнению, международные СМИ не проявляют к его сыну должного уважения.
«Очевидно, они не самого лучшего мнения о нас, ведь мы постоянно им мешаем. По правде говоря, я не сильно страдаю по этому поводу. Мне кажется, что их мир извращён», — приводит слова Срджана Nova.rs.
Срджан также признался, что больше не смотрит матчи с участием Новака.
«Он взял лучшее от меня и моей жены. От меня — мужество и отвагу, от матери — спокойствие и хладнокровие. Когда он натыкается на стену, он останавливается и думает, я же бьюсь головой, пока не теряю сознание. Вот поэтому я больше и не смотрю его матчи. Открытый чемпионат Австралии, мне кажется, я смотрел всего несколько минут. Что я делал оставшееся время? Глядел по сторонам. Я просто жду окончания поединка. А вот Диана смотрит, женщины сильнее нас», добавил Джокович-старший.
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