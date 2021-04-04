Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что теннисный турнир «Ролан Гаррос» может быть перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.



Об этом сообщает Tennis Majors со ссылкой на французское радио France Info, где выступила Марасиняню. «Мы ведём переговоры с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с возможным возобновлением всех видов спорта и крупных мероприятий. Пока что мы говорим, что спорт высших достижений защищён, но мы делаем всё, чтобы не допустить толп людей на спортивных соревнованиях», — сказала министр.



Установленный на данный момент срок проведения «Ролан Гаррос» в 2021 году — с 24 мая по 6 июня. Во Франции как минимум до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан, также закрыты школы. Новые правила локдауна были введены накануне, 3 апреля.