33-летняя Татьяна Мария во второй раз стала мамой
Немецкая теннисистка Татьяна Мария во второй раз стала матерью. У неё родилась дочь, которую назвали Сесилия. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Марии в «Инстаграме».
В 2013 году супругом Марии стад бывший французский теннисист Шарль Эдуар Мария, являвшийся тогда её тренером и менеджером. Вскоре у пары родилась первая дочь, которую назвали Шарлотта. В апреле 2020 года она сообщала, что ожидает второго ребёнка и планирует вернуться в тур после родов.
Мария – победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, а также четырёх – в парном. В настоящее время является 180-й ракеткой мира в одиночном разряде и 123-й в парном.
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