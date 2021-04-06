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Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в следующую стадию турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла в первой встрече и выбыла из турнира в американском Чарльстоне.

Её соперницей по первому кругу стала представительница Казахстана Зарина Дияс. Для уверенной победы ей потребовалось два сета и 1 час 15 минут. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Вихлянцева совершила четыре двойные ошибки. Её реализация брейк-пойнтов была стопроцентной — 2 из 2. Дияс совершила три двойные ошибки и также стопроцентно реализовала свои брейк-пойнты — 6 из 6.

Соперницей Дияс по следующей стадии турнира станет либо Андреа Петкович из Германии, либо соотечественница Зарины Юлия Путинцева.

Призовой фонд турнира превышает 565 тысяч долларов.



Предыдущим победителем турнира стала Мэдисон Кис из США, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.