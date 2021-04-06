Кей Нисикори снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
31-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 11 по 18 апреля.
Об этом японец сообщил в своём личном приложении Keisapp.
«Монте-Карло – нет. Я хочу хорошо потренироваться на этой неделе с командой, чтобы подготовиться к тяжёлому сезону на грунтовых кортах. Начну его в Барселоне», — написал Нисикори.
В Барселоне (Испания) с 19 по 25 апреля пройдёт турнир категории ATP-500.
Нисикори сейчас занимает 39-ю позицию мирового рейтинга. Его наивысшее восхождение в карьере – 4-е место, на котором он был в 2015 году. В активе японского теннисиста 12 титулов в одиночном разряде, последний был завоёван в Брисбене (Австралия) в 2019 году.
Нисикори: моя цель – вернуться в топ-5
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