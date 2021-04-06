Камила Джорджи снялась с турнира в Чарльстоне из-за положительного теста на коронавирус

Итальянская теннисистка Камила Джорджи снялась с турнира в Чарльстоне (США) и не сыграет в стыковых матчах Fed Cup. Тест спортсменки на коронавирус показал положительный результат.
«Очень жаль, что я не смогу принять участие в матче с Румынией вместе со своими товарищами по команде. Я действительно хотела сыграть за национальную команду и внести свой вклад в результат», — приводит слова Джорджи sportface.
В настоящее время Камила находится на изоляции в Чарльстоне.
2020 год 29-летняя итальянка завершила с 17 победами в 30 проведённых матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия).
Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований стала Мэдисон Кис из США — в решающем матче со счётом 7:6, 6:3 она обыграла датчанку Каролину Возняцки.
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