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Камила Джорджи снялась с турнира в Чарльстоне из-за положительного теста на коронавирус

Камила Джорджи снялась с турнира в Чарльстоне из-за положительного теста на коронавирус
Теннис / WTA 0
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи снялась с турнира в Чарльстоне (США) и не сыграет в стыковых матчах Fed Cup. Тест спортсменки на коронавирус показал положительный результат.

«Очень жаль, что я не смогу принять участие в матче с Румынией вместе со своими товарищами по команде. Я действительно хотела сыграть за национальную команду и внести свой вклад в результат», — приводит слова Джорджи sportface.

В настоящее время Камила находится на изоляции в Чарльстоне.

2020 год 29-летняя итальянка завершила с 17 победами в 30 проведённых матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия).

Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований стала Мэдисон Кис из США — в решающем матче со счётом 7:6, 6:3 она обыграла датчанку Каролину Возняцки.

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