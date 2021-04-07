Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова узнали соперниц во 2-м круге турнира в Чарльстоне

Российские теннисистки Вероника Кудерметова (15) и Людмила Самсонова узнали соперниц во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Кудерметова сыграет с американкой Эммой Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов. В первом круге Наварро победила мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:4, 6:3.
Соперницей Самсоновой будет 17-летняя американка Кори Гауфф (14), которая на старте турнира разгромила представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:3, 6:0.
Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Призовой фонд составляет $ 565 тыс. Действующей победительницей соревнований является представительница США Мэдисон Кис, которая в финальном матче 2019 года обыграла датчанку Каролину Возняцки. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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