Зверев встретился с матерью своего ребёнка

Молодой отец Александр Зверев, который снялся с турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания), отправился в Берлин, чтобы впервые встретиться со своей дочерью Майлой, которая появилась на свет 11 марта. Тогда Зверев играл на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика), по итогам которого завоевал 14-й титул в карьере.

Папарацци заметили Зверева и его бывшую девушку, известную модель Бренду Патеа, прогуливающимися вместе по Берлину, сообщает RTL.de.



Александр познакомился с Брендой во время «Мастерса» в Париже в 2019 году. Последний раз девушка сопровождала теннисиста на показательном турнире Adria Tour в июне 2020 года. Через месяц они расстались. В конце октября 2020 года Бренда рассказала немецкому журналу Gala, что беременна от Зверева. Через пару дней Александр заявил, что бывшие влюблённые будут вместе заботиться о ребёнке.