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Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Гауфф

Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Гауфф
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA 500, который проходит в Чарльстоне (США). В матче второго круга соревнований Самсонова уступила 14-й ракетке турнира американке Кори Гауфф со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Самсонова 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Гауфф подала 10 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и взяла 6 подач соперницы.

За выход в четвертьфинал Гауфф сыграет с соотечественницей Лорен Дэвис, которая нанесла поражение второй ракетке турнира Софье Кенин со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

После поражения Самсоновой борьбу на турнире продолжает только одна россиянка Вероника Кудерметова, которая за выход в четвертьфинал сыграет с японкой Куруми Нара.

Чарльстон-1. 2-й круг
07 апреля 2021, среда. 22:30 МСК
Кори Гауфф
36
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 4
         
Людмила Самсонова
110
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Чарльстон-1. 2-й круг
07 апреля 2021, среда. 19:45 МСК
Лорен Дэвис
79
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
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