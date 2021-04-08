Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира в Чарльстоне, уступив Гауфф

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA 500, который проходит в Чарльстоне (США). В матче второго круга соревнований Самсонова уступила 14-й ракетке турнира американке Кори Гауфф со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Самсонова 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Гауфф подала 10 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и взяла 6 подач соперницы.
За выход в четвертьфинал Гауфф сыграет с соотечественницей Лорен Дэвис, которая нанесла поражение второй ракетке турнира Софье Кенин со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
После поражения Самсоновой борьбу на турнире продолжает только одна россиянка Вероника Кудерметова, которая за выход в четвертьфинал сыграет с японкой Куруми Нара.
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