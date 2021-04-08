«Ролан Гаррос» перенесли на неделю

Теннисный турнир «Ролан Гаррос» перенесут на неделю, сообщает L’Equipe.
Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая-6 июня. Это означает, что между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном будет перерыв в две недели.
Однако перенос связан не с ухудшением эпидемиологической ситуации и ужесточением противоковидных мер, а скорее наоборот. Как сообщает издание, перенос связан с тем, что к июню во Франции возможно снятие связанных с ковидом ограничений. За счёт изменения дат проведения турнира на более поздние организаторы планируют увеличить прибыль.
В связи с переносом травяные турниры в Штутгарте, Хертогенбосхе и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, могут быть отменены. В таком случае Федерации тенниса Франции выплатит компенсацию их организаторам.
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