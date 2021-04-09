Хачанов: в 2018-м меня больше всех проверяли на допинг, а выступать с флагом я не могу

Российский теннисист Карен Хачанов высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые коснутся его на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Это полный бред. Я знаю, с чем это связано, но почему из-за этого должны страдать спортсмены, которые чисты перед законом и постоянно сдают тесты? Запрещать им выступать под флагом своей страны… Это просто неуважение. Впрочем, все, кто следит за нами, прекрасно знают, какую страну мы представляем. Люди в любом случае будут за нас болеть, переживать и поддерживать. Поэтому протестовать и бойкотировать Игры из-за этой истории — это ещё большее наказание, я считаю. Нужно ехать и пробовать завоевать медали, чтобы порадовать наших болельщиков.

У нас, кстати, и на Кубке Дэвиса не будет флага. Меня уже об этом уведомили. Надеюсь, в ближайшее время что-то изменится в этом плане. Как я уже говорил, это просто неуважительно. Меня в 2018 году больше всех проверяли на допинг — 36 раз! Но я всё равно не могу выступать за свою страну. Это просто глупо», — приводит слова Хачанова официальный сайт ВТБ.