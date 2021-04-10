Джордже Джокович: надеемся увидеть Федерера на турнире в Белграде до завершения карьеры

Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, а также директор турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) рассказал о том, что в следующем году планирует пригласить на турнир швейцарца Роджера Федерера.

«Мы не приглашали Роджера в этом году, потому что должны были учитывать наш бюджет. Мы не могли позволить себе потратить все деньги на одного игрока. Нужно было распределять их иначе, равномернее, но мы надеемся увидеть Федерера в Белграде в ближайшие годы. Я искренне надеюсь, что он хотя бы раз примет участие в турнире, прежде чем завершит карьеру. Мы пригласим его в следующем году, я обещаю», — приводит слова Джоковича Tennis Major.

Турнир в Белграде-2021 пройдёт с 19 по 25 апреля. Среди прочих на него заявились такие теннисисты, как Новак Джокович, Доминик Тим, Аслан Карацев, Маттео Берреттини и Гаэль Монфис.