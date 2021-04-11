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Медведев: забавно, что в Монте-Карло я посеян выше Надаля, здесь он брал титул 11 раз

Медведев: забавно, что в Монте-Карло я посеян выше Надаля, здесь он брал титул 11 раз
Теннис / ATP 0
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, смущает ли его тот факт, что на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) он посеян выше признанного «короля грунта» испанца Рафаэля Надаля.

«Думаю, это забавно, потому что я – явно не лучший игрок на грунте, но посеян выше него в Монте-Карло – месте, где он выигрывал, может быть, 10 раз, может больше, я не уверен (Надаль брал титул в Монте-Карло 11 раз – прим. Чемпионата).

Да, вероятно, этот факт ничего не будет значить во время турнира, но всё-таки давайте посмотрим», — приводит слова россиянина Tennis Majors.

Напомним, в Монте-Карло Медведев стал вторым номером посева, Надаль – третьим. На старте турнира россиянин сыграет с победителем матча Филип Краинович (Сербия) – Николоз Басилашвили (Грузия). Надаль встретится с триумфатором встречи Федерико Дельбонис (Аргентина) – Адриан Маннарино (Франция).

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По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.
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