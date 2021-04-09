В 10 очках от лидера! Медведев и ещё 4 игрока бросают вызов Джоковичу в чемпионской гонке

Сразу пять теннисистов, среди которых россияне Медведев, Рублёв и Карацев, могут по итогам «Мастерса» в Монте-Карло обойти Новака Джоковича, лидирующего сейчас в чемпионской гонке-2021. Как высоко сеяные, Джокович, Медведев и Рублёв начнут борьбу на турнире со второго круга.
Большинство топовых игроков, включая Джоковича и Надаля, решили начать грунтовую часть сезона с «Мастерса» в Монте-Карло. Напомним, что в прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса, а действующим чемпионом является победитель розыгрыша-2019 Фабио Фоньини из Италии. В отличие от недавно прошедшего «Мастерса» в Майами, мало кто из теннисистов решил пропустить это соревнование в карликовом княжестве на побережье Средиземного моря. В Монако не выступит Федерер, который решил свести свои грунтовые турниры до минимума, лечатся Тим и Вавринка, пропустят этот старт Шаповалов, Раонич, Чорич, не приедет из Австралии Кирьос.
Отметим, что многие игроки очень любят этот турнир. Во-первых, из-за отличного расположения – море и центр Европы, а во-вторых, у некоторых – например, Медведева, Зверева, Димитрова, Джоковича, Циципаса – тут расположены собственные апартаменты. То есть фактически для них это домашнее соревнование. Несмотря на жёсткие меры безопасности, связанные с коронавирусом, организаторы позволили резидентам Монако не селиться в турнирной гостинице, а проводить время между матчами и тренировками у себя дома.
Турнир в Монте-Карло разыгрывается с 1897 года. С появлением «Мастерс-серии» в 1990 году это соревнование неизменно относится к этой наивысшей категории ATP. Кстати, как раз в 1990 году чемпионом стал советский теннисист Андрей Чесноков. Больше всех в Монако побеждал испанец Рафаэль Надаль – 11 титулов. Две победы есть в активе и у Джоковича. Из россиян, входящих сейчас в топ-50, дальше всех пробирался по сетке Даниил Медведев – в 2019 году он стал полуфиналистом. А вот Аслан Карацев здесь ещё ни разу не играл.
Как и на любом «Мастерсе», на этом турнире разыгрывается 1000 рейтинговых очков. И сейчас в чемпионской гонке-2021 сложилась такая ситуация, что Медведев и ещё четыре игрока бросают вызов Джоковичу в борьбе за первое место. Даниил вообще сейчас находится в 10 очках от лидера, и по итогам соревнования серб вполне может потерять первое место. Кроме Медведева, шансы возглавить чемпионскую гонку ATP после Монте-Карло при определённом раскладе есть ещё у Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса, Аслана Карацева и недавнего чемпиона Майами Хуберта Хуркача.
1. Новак Джокович (Сербия) – 2140 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 2130
3. Андрей Рублёв (Россия) – 1800
4. Стефанос Циципас (Греция) – 1540
5 (+13). Хуберт Хуркач (Польша) – 1395
6 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 1310
7 (+10). Янник Синнер (Италия) – 995
8 (-2). Александр Зверев (Германия) – 935
9 (+7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 765
10 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 630
...20 (+2). Карен Хачанов (Россия) – 405.
По итогам жеребьёвки выяснилось, что некоторые из этих претендентов могут встретиться друг с другом уже на ранних стадиях. Например, если Карацев выиграет в первом круге у обладателя уайлд-кард Лоренцо Музетти, то дальше он выйдет на Циципаса. А вот Хуркач может встретиться с Джоковичем в третьем круге. Стоит отметить, что у Медведева во втором круге будет очень непростой соперник. Россиянин встретится с победителем пары Басилашвили – Краинович. Басилашвили не так давно выиграл турнир в Дохе, где выбил из сетки самого Роджера Федерера, а Краинович на Australian Open уже играл с Медведевым и довёл тогда матч до пятого сета.
Что касается рекордсмена Монте-Карло Рафаэля Надаля, то он на этом турнире посеян под 3-м номером и по итогам жеребьёвки оказался в одной половине с Медведевым, а значит, до финала с Джоковичем испанец не встретится. А вот Андрей Рублёв попал в одну четверть сетки как раз с Надалем.
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