Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге WTA от 12 апреля чешская теннисистка Петра Квитова поднялась на 10-ю строчку. Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Чарльстоне, стала первой ракеткой России.



Рейтинг WTA. 12 апреля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9285.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 5085.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.

10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4530.

…

29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 2130...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955...

36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...

73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934...

97 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 863.

Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA С понедельника чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне станет первой ракеткой России.