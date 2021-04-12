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Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России

Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 12 апреля чешская теннисистка Петра Квитова поднялась на 10-ю строчку. Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Чарльстоне, стала первой ракеткой России.

Рейтинг WTA. 12 апреля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9285.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 5085.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4530.

29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 2130...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955...
36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815...
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...
73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934...
97 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 863.

Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
С понедельника чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне станет первой ракеткой России.
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