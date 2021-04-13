Феликс Оже-Альяссим проиграл первый матч под руководством Тони Надаля
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вылетел с турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Это первый официальный матч канадца под руководством нового тренера – Тони Надаля.
Оже-Альяссим в первом круге турнира уступил представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Встреча продлилась 20 часов 35 минут из-за переноса матча со вчерашнего дня в связи с дождливой погодой.
Оже-Альяссим один раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Гарина – два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Призовой фонд турнира в Монако составил € 2 460 585. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.
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