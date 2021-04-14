15-летняя Линда Фрухвиртова выиграла свой первый матч в WTA-туре

15-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Чарльстоне, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда — француженка Ализе Корне (4) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 7:6 (9:7), 4:4. Соперницы провели на корте 2 часа 42 минуты.

Линда ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 10 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

Для Фрухвиртовой это первая в карьере победа на уровне WTA. За выход в четвертьфинал Фрухвиртова поспорит с американкой Эммой Наварро (WC).

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна представительница Туниса Онс Жабер. Россиянки Наталья Вихлянцева и Людмила Самсонова проиграли в первом круге.