Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего раунда Рублёв со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 победил представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 46 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. Роберто, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 6 из 9 шансов взять подачу соперника.

За выход в 1/2 финала турнира Рублёв поспорит с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем.



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.