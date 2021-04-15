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Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Надалем

Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Надалем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего раунда Рублёв со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 победил представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 46 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. Роберто, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 6 из 9 шансов взять подачу соперника.

За выход в 1/2 финала турнира Рублёв поспорит с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.

Монте-Карло. 3-й круг
15 апреля 2021, четверг. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 2 		7 3
         
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Рублёв добрался до Надаля! Россиянин – в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
В борьбе за путёвку в 1/2 финала наш теннисист сразится с Королём грунта.
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