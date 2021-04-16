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В честь Новака Джоковича назвали один из видов улиток

В честь Новака Джоковича назвали один из видов улиток
Теннис / ATP 0

В честь сербского теннисиста Новака Джоковича был назван обнаруженный в 2019 году вид пресноводной улитки, сообщает Daily Mail.

Исследователи из черногорского университета нашли новую улитку в Альпах недалеко от Подгорицы во время полевой экспедиции два года назад. Улитка Джокович имеет молочно-белую спиральную оболочку в форме вытянутого конуса. Она приспособлена к жизни в подземных потоках.

Улитка была названа в честь «энергии и энтузиазма» Джоковича, которыми, по словам исследователей, им нужно было обладать, чтобы добраться до недоступных пещерных и родниковых мест её обитания.

Первая ракетка мира Джокович вчера, 15 апреля, проиграл британцу Даниэлю Эвансу в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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