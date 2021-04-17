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Рублёв стал первым игроком, обыгравшим Надаля в Монте-Карло, несмотря на проигранный сет

Рублёв стал первым игроком, обыгравшим Надаля в Монте-Карло, несмотря на проигранный сет
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым игроком в истории, сумевшим обыграть испанца Рафаэля Надаля на грунте в Монте-Карло (Монако), несмотря на проигранный сет. В предыдущих 73 случаях если Надаль брал хотя бы один сет, он выигрывал и весь матч.

Напомним, в четвертьфинальной встрече «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв в трёх сетах обыграл Надаля со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа россиянина над Надалем и его первый выход в полуфинал грунтового «Мастерса».

В полуфинале Рублёв сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который ранее обыграл действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини. В другом полуфинале встретятся британец Даниэль Эванс и грек Стефанос Циципас.

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
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