Рууд о предстоящем полуфинале с Рублёвым: постараюсь оказать ему жёсткое сопротивление

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем России Андреем Рублёвым в полуфинале турнира в Монте-Карло.
«Рублёв очень хорош. Хорошо проявил себя на всех покрытиях и выиграл больше всего матчей в туре. Причина в том, что он очень хорош. Постараюсь оказать ему жёсткое сопротивление. Раньше я проигрывал ему дважды, так что попробую выяснить, как это произошло и что я могу сделать лучше», — приводит слова Рууда NRK.
Напомним, в четвертьфинальной встрече турнира в Монте-Карло Рублёв в трёх сетах сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа россиянина над Надалем и его первый выход в полуфинал грунтового «Мастерса».
Матч между Рублёвым и Руудом состоится 17 апреля. Призовой фонд турнира составил более € 2 млн. За выход в полуфинал Рублёв получит € 85 тыс. призовых.
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