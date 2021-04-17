«Величественный образ». Подписчики оценили фото Марии Шараповой в очках

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме».



«День рождения начинается прямо сейчас, потому что… ну, а почему бы и нет? Возможно, сначала мне придётся снять мои голубые линзы», — написала Шарапова.

Фото можно посмотреть на странице Шараповой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Шараповой. Вот что они написала в комментариях:

«Величественный образ».

«Я влюбился!»

«Принцесса».



Отметим, что свой день рождения Мария будет отмечать 19 апреля. Шараповой исполнится 34 года.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.