«Величественный образ». Подписчики оценили фото Марии Шараповой в очках

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме».
«День рождения начинается прямо сейчас, потому что… ну, а почему бы и нет? Возможно, сначала мне придётся снять мои голубые линзы», — написала Шарапова.
Фото можно посмотреть на странице Шараповой в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Шараповой. Вот что они написала в комментариях:
«Величественный образ».
«Я влюбился!»
«Принцесса».
Отметим, что свой день рождения Мария будет отмечать 19 апреля. Шараповой исполнится 34 года.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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