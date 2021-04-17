Циципас вышел в финал турнира в Монте-Карло, отдав Эвансу в полуфинале лишь 3 гейма

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Монте-Карло под четвёртым номером, вышел в финал соревнований. В матче 1/2 финала Стефанос оказался сильнее представителя Великобритании Даниэля Эванса. Счёт поединка — 6:2, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Циципас 1 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Эванс, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал единственный предоставленный шанс взять подачу соперника.



Во втором полуфинальном поединке сыграют российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.