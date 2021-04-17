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Циципас вышел в финал турнира в Монте-Карло, отдав Эвансу в полуфинале лишь 3 гейма

Циципас вышел в финал турнира в Монте-Карло, отдав Эвансу в полуфинале лишь 3 гейма
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Монте-Карло под четвёртым номером, вышел в финал соревнований. В матче 1/2 финала Стефанос оказался сильнее представителя Великобритании Даниэля Эванса. Счёт поединка — 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Циципас 1 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Эванс, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал единственный предоставленный шанс взять подачу соперника.

Во втором полуфинальном поединке сыграют российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.

Монте-Карло. 1/2 финала
17 апреля 2021, суббота. 14:40 МСК
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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