Циципас вышел в финал турнира в Монте-Карло, отдав Эвансу в полуфинале лишь 3 гейма
Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Монте-Карло под четвёртым номером, вышел в финал соревнований. В матче 1/2 финала Стефанос оказался сильнее представителя Великобритании Даниэля Эванса. Счёт поединка — 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Циципас 1 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Эванс, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал единственный предоставленный шанс взять подачу соперника.
Во втором полуфинальном поединке сыграют российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет € 2 082 960.
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