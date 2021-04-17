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Рублёв стал седьмым российским теннисистом, сумевшим выйти в финал турнира «Мастерс-серии»

Рублёв стал седьмым российским теннисистом, сумевшим выйти в финал турнира «Мастерс-серии»
Теннис / ATP 0
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Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал седьмым российским теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира категории «Мастерс».

Напомним, в полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5. По пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля.

Ранее в финалах турниров «Мастерс-серии» играли Андрей Чесноков, Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Российские теннисисты в финалах турниров серии ATP Masters 1000 (7 игроков):

1. Марат Сафин – 8 финалов (5 титулов + 3 поражения в финале),
2. Андрей Чесноков – 5 (2+3),
3. Евгений Кафельников – 5 (0+5),
4. Даниил Медведев – 4 (3+1),
5. Николай Давыденко – 3 (3+0),
6. Карен Хачанов – 1 (1+0),
7. Андрей Рублёв – 1 (?).

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
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