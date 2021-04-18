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Андрей Рублёв уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В решающем матче соревнований со счётом 3:6, 3:6 он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Рублёв 1 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 3 взять подачу соперника.

Отметим, что в четвертьфинале соревнований Рублёв победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля, став, таким образом, вторым представителем России, обыгравшим испанца на грунте.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил более € 2 млн. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1 000 рейтинговых очков.

Монте-Карло. Финал
18 апреля 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей – уже 7-я ракетка мира
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