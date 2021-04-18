Андрей Рублёв уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В решающем матче соревнований со счётом 3:6, 3:6 он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Рублёв 1 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 3 взять подачу соперника.

Отметим, что в четвертьфинале соревнований Рублёв победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля, став, таким образом, вторым представителем России, обыгравшим испанца на грунте.



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил более € 2 млн. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1 000 рейтинговых очков.