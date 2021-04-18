Шамиль Тарпищев назвал причины поражения Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев проанализировал финальный матч россиянина Андрея Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
«У Рублёва была большая степень усталости, нежели у Циципаса. Также Стефанос очень здорово подавал. Именно эти два фактора позволили ему сегодня победить. Первый и второй мяч у грека были очень уверенными и длинными. Ничего страшного в этом поражении нет, все готовятся к «Ролан Гарросу». Сам факт того, что на грунте у Андрея есть первый, большой результат. Скорее всего, после этого турнира он станет шестым в рейтинге.
Всю дистанцию Рублёв прошёл хорошо. Как я уже говорил, первый финал на грунте, в четвертьфинале был обыгран Надаль. За Монте-Карло можно поставить большой знак плюс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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