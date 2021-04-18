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Рублёв обогнал Федерера в рейтинге и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира

Рублёв обогнал Федерера в рейтинге и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

Российский теннисит Андрей Рублёв завтра, 19 апреля, впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Успешное выступление россиянина на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) позволило ему обогнать 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера в рейтинге 52 недель.

Напомним, Рублёв дошёл до финала, где в двух сетах проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 6:3. На пути в финал россиянин сумел остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля. Таким образом, он стал вторым теннисистом из России, которому удалось обыграть Надаля на грунте.

Также Андрей Рублёв — седьмой российский игрок, выступавший в финале турнира «Мастерс-серии».

Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей — уже 7-я ракетка мира
Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
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